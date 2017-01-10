中職》萊恩有愛心 邀球迷關懷植物人

〔體育中心／綜合報導〕結束連續兩天開訓典禮課程，今日起統一獅開始投入春訓訓練，萊恩吉祥物也不停歇，今早特別前往創世基金會台南分院，參與「澡到愛同樂會」記者會現場，並現場關懷植物人。

2014年11月，創世基金會台南分院植物人阿華（化名）出現球場一圓夢想，王鏡銘到看台上與阿華相見，祝福阿華要勇敢的早日康復活動，也在職棒球星王鏡銘的鼓勵下，不少民眾及企業用行動，為創世基金會募集照護植物人所需『大型蒸痰機』。

近年因政府推行電子發票，創世基金會最主要募集發票來源，嚴重短缺，為了讓更多資源能夠關心照護植物人。今年度統一獅再次與創世基金會合作，特別安排統一7-ELEVEN獅職棒選手、Uni Girls及萊恩一起參加「澡到愛同樂會」餐會活動，愛心公益餐會將於2月5日下午兩點於台南晶英酒店舉辦，愛心公益餐券每張580元，當天活動精彩有趣，現場安排YOYO家族橘子姐姐一起同樂，活動節目豐富，還特別準備魔術秀及球隊簽名球衣和球棒公益義賣活動，而統一獅將安排唐肇廷及鄧志偉擔任愛心大使，當天一起陪伴參與公益民眾歡度最快樂週末假期。

今日「澡到愛同樂會」記者會現場，萊恩首度來到創世基金會台南分院，與現場的爺爺、奶奶一起互動，這也是院內第一次邀請可愛吉祥物來到現場，萊恩展現愛心，用肢體語言關心植物人，雖然爺爺奶奶們，行動不便，但看到萊恩的出現，也露出開心的笑容。今日活動也安排「愛森堡幼兒園」小孩子們，特別帶來精彩舞蹈表演，並一起為關懷植物人，跟他們道聲：「加油！」。

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊長期都在關懷社會弱勢族群，很高興有機會能夠與創世基金會合作，接受邀請參與愛心募款餐會，其實球星的蒞臨和互動，最希望的是給予需要幫助的植物人病患，能夠給予幫助，也希望透過職棒選手的號召力，讓大家一起幫助需要被關懷的植物人。」

萊恩出席公益活動。（統一獅提供）

萊恩出席公益活動。（統一獅提供）

萊恩與小孩子親切互動。（統一獅提供）

萊恩與小孩子親切互動。（統一獅提供）