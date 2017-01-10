NBA》創造得分能力一流 哈登力壓魏少
2017/01/10 15:49
哈登創造得分功力一流。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕火箭一哥哈登（James Harden）本季表現破繭而出，不但10次大三元僅次魏斯布魯克（Russell Westbrook），場均11.8次助攻更穩居聯盟助攻王，率領火箭打出8連勝高潮，成為年度MVP的熱門人選，根據美國數據分析網站《Synergy Sports Tech》指出，哈登創造得分的效率驚人，以平均48分鐘來看，能創造出82分的恐怖成績。
這項數據結合球員的得分與助攻能力，用來評估球員創造得分的能力，本季以哈登的每48分鐘82分高居第一，其次才是魏斯布魯克的81.9分。
其他包括快艇船長保羅（Chris Paul），每48分鐘能創造出72分，「大帝」詹姆斯（Lebron James）則能為球隊創造56分，而連2屆MVP柯瑞（Steph Curry）則能為球隊創造60分。
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