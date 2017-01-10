SBL》于煥亞蛻變成主力 生涯首度獲選單周最佳球員

台啤于煥亞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL上週轉戰桃園中原大學，台啤單週全勝，先後擊敗金酒與富邦勇士，戰績11勝8敗，離龍頭達欣僅剩3.5場勝差，其中二年級生于煥亞上週場均攻下18分、4助攻，成為球隊贏球功臣，獲媒體一致肯定，生涯首度獲選單週最佳球員。

上季于煥亞就沒有菜鳥的生澀，助台啤拿下總冠軍，本季在主控蔣淯安受傷，劉錚轉戰CBA後，于煥亞扛起台啤後場指揮官，場均貢獻9.8分、2.8助攻與2.7籃板，三分球命中率33％，各項數據皆有明顯的成長，是本季最佳進步獎的大熱門。