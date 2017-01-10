棒球》新球季目標投滿200局 吉見看殷仔：球威變強許多

吉見一起與陳偉殷進行自主訓練。（經紀公司提供）

〔體育中心／綜合報導〕昔日中日龍左右護法陳偉殷和吉見一起近日兩人相隔五年再度一起自主訓練，吉見除了找麻吉敘舊之外，主要想要了解並學習美式訓練的方式來強化自己，吉見說「陳偉殷到美國去了之後，體格變壯，球威增強許多！」

兩人以往在中日龍隊的相處方式就是一起互相學習求進步，希望讓成績更好，因此，馬林魚左投陳偉殷也樂於分享自己的經驗，提供一些美式訓練的菜單給吉見做參考，並相約希望新球季可以一起投滿200局。

陳偉殷。（經紀公司提供）

談到訓練的部分，吉見一起因去年從肘傷復出，因此也特地向陳偉殷討論如何避免再次受傷，並強化重量訓練來強化肌力，慢慢找回球感，希望能對球隊更有貢獻，陳偉殷則鼓勵吉見，開完TommyJohn（手肘韌帶重建）手術後球速會更快，期待吉見突破以往的最快球速。

陳偉殷與吉見一起一同接受日本媒體採訪採訪，全程用流利日文對答，也引起媒體的好奇，陳偉殷說：「到美國後，自己還是有跟中日龍的教練與隊友聯絡，加上按摩師也是日本人，鈴木一朗也是隊友，所以都還有機會用到日文，讓自己不會忘記。」

吉見一起。（經紀公司提供）

吉見一起與陳偉殷進行自主訓練。（經紀公司提供）