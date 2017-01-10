棒球》吉見找殷仔吃消夜 前中日左右王牌成麻吉
2017/01/10 16:18
陳偉殷和前隊友吉見一起，近期在台灣共同自主訓練。（經紀公司提供）
〔記者林宥辰／綜合報導〕旅美好手陳偉殷前中日龍隊友吉見一起上周五抵台，昔日左右雙王牌聚首台灣自主訓練，兩人除了敘舊，吉見也藉機和陳偉殷交流美式訓練方式。
今天連續第4天練習，陳偉殷和吉見兩人不僅場上曾是雙王牌，場下交情也匪淺，談及當初認識過程，吉見透露因為陳偉殷是外國人，剛開始入隊時看起來很孤單，所以常找他一起吃消夜，還笑稱因為那時常吃消夜而變胖。陳偉殷則說，如果有機會也想邀請吉見品嘗台灣道地美食。
兩人在台灣練球，也吸引日本媒體採訪。吉見一起自手肘韌帶手術後復出，去年戰績6勝。
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