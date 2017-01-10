NBA》賽前離奇失蹤 羅斯缺席原因曝光
2017/01/10 16:35
羅斯。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克後衛「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今天賽前上演「失蹤記」，並未出現在球場，全隊都不知道他跑去哪裡。根據美媒《ESPN》報導指出，羅斯是因「家庭因素」才突然無故缺席。
尼克今天以96：110慘敗給鵜鶘，而陣中主控羅斯賽前離奇失蹤，整個球團都無法聯繫上他，與他私交甚篤的諾亞（Joakim Noah）表示有聯絡上羅斯，但對於缺席原因卻隻字不提，僅說他人很好。據美媒《ESPN》報導，有知情人士透露，羅斯當日因為家中發生一些狀況，他馬上就返回芝加哥處理。
對此，總教練何納塞克（Jeff Hornacek）表示，「等羅斯回來，事情都會變得相當清楚，我們現在必須尊重他的隱私，一切等他回來說明。」
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