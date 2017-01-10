HBL》12強複賽 高苑工商籃球隊求神助

HBL男子組12強複賽開戰前一刻，高苑工商籃球隊由董事長余政憲（前排中）帶隊，赴橋頭五里林天后宮參拜。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／橋頭報導〕105學年度HBL（高中籃球聯賽）男子組12強複賽，今晚將在高雄巨蛋點燃戰火，高苑工商董事長余政憲下午帶隊，赴橋頭五里林天后宮參拜，祈求媽祖婆助一臂之力，讓高苑晉級4強賽、甚至是冠軍戰。

高苑籃球隊雖遲至87年才成軍，但88年至95年間，連續8年都是前6強的勁旅，最佳成績為90年的亞軍，但96年至103年僅闖入8強1次，直到104年才重回第4。前年高苑找來前新榮冠軍教頭田本玉執掌兵符，意圖重返高中籃壇列強的決心。

HBL男子組12強複賽今晚將開戰，比賽分2組，A組有能仁家商、泰山高中、南山高中、青年高中、光復高中、強恕高中；B組則是松山高中、高苑工商、南湖高中、東山高中、東泰高中、后綜高中；各組共6隊直接晉8強，後3名共6隊打外卡賽，爭最後2席。

為穩定軍心，高苑工商董事長余政憲下午3點帶隊，赴橋頭五里林天后宮參拜，祈求媽祖婆助一臂之力，讓高苑晉級4強賽、甚至是冠軍戰。