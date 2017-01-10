中職》獅隊新打教明天到 陳鏞基叫他「春天哥」

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅新任美職打擊教練史普曼（Bill Springman）預訂明天抵台、後天到球場，休息室內也已可看到他的置物櫃；有趣的是，他的姓氏很好記，陳鏞基也已幫他取好外號，就叫「春天哥」。

獅隊去年請來的打擊教練柏安力獲得球員喜愛，只是今年因為家庭因素無法續任，球團也改邀60歲的史普曼助陣，和代總教練黃甘霖共同打造美式球風，他預訂明天飛抵台灣，後天到球場和球員見面。

史普曼過去在雙城小聯盟體系當教練，曾旅美的陳鏞基雖未給他帶過，但已透過獅隊翻譯蘇元泰瞭解，「聽說史普曼的風格類似兄弟的克魯茲，擁有心理學專長，很擅長和球員溝通。」

陳鏞基在水手低階1A時，曾接受克魯茲的指導，他也很期待和這位「春天哥」，擦出新的火花。

獅隊新任打擊教練史普曼的置物櫃。（記者倪婉君攝）