NBA》神經刀女兒早產5個月 戰神PO文祈禱
2017/01/10 17:30
史密斯與艾佛森曾共同效力金塊。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士球星「神經刀」史密斯（J.R. Smith）的三女兒早產5個月，目前體重只有一磅（約450公克）史密斯也特別拍攝影片，希望外界替女兒祈禱，而好麻吉傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）也PO出與史密斯的合照，期盼史密斯家庭能順利度過難關。
史密斯的三女兒日前早產5個月出生，史密斯夫妻特別拍攝影片，盼外界替女兒祈禱，而史密斯效力金塊時期的隊友艾佛森今也PO出兩人合照，並表示：「我非常牽掛史密斯與他的家庭，我為他與他的女兒祈禱，我愛你兄弟。」
史密斯與艾佛森曾於2006至2008年共同效力金塊隊，兩人也結下深厚情誼。
相關新聞
- NBA》賽前離奇失蹤 羅斯缺席原因曝光
- NBA》創造得分能力一流 哈登力壓魏少
- NBA》下一季海外賽敲定 勇士隊深圳、上海對陣灰狼
- NBA》10月NBA中國賽 灰狼與勇士將碰頭
- NBA》飆罵風波 格林喊冤：與KD關係好才這樣
推薦新聞
-
NBA》明背靠背戰巫師 巴特勒、魏德雙主力輪休2017/01/10 19:11
-
HBL》松山人氣獲雙冠肯定 高國豪轟23分回饋球迷2017/01/10 18:52
-
MLB》上季令人失望的補強戰力 美媒點名陳偉殷2017/01/10 17:41
-
棒球》吉見找殷仔吃消夜 前中日左右王牌成麻吉2017/01/10 16:18
-
SBL》于煥亞蛻變成主力 生涯首度獲選單周最佳球員2017/01/10 15:52