NBA》神經刀女兒早產5個月 戰神PO文祈禱

史密斯與艾佛森曾共同效力金塊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星「神經刀」史密斯（J.R. Smith）的三女兒早產5個月，目前體重只有一磅（約450公克）史密斯也特別拍攝影片，希望外界替女兒祈禱，而好麻吉傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）也PO出與史密斯的合照，期盼史密斯家庭能順利度過難關。

史密斯的三女兒日前早產5個月出生，史密斯夫妻特別拍攝影片，盼外界替女兒祈禱，而史密斯效力金塊時期的隊友艾佛森今也PO出兩人合照，並表示：「我非常牽掛史密斯與他的家庭，我為他與他的女兒祈禱，我愛你兄弟。」

史密斯與艾佛森曾於2006至2008年共同效力金塊隊，兩人也結下深厚情誼。