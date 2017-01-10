NBA》明背靠背戰巫師 巴特勒、魏德雙主力輪休

Wade: "We have to understand every night Jimmy is not going to （get） 40; guys have to be prepared; we didn’t do our job as a unit." — Sam Smith （@SamSmithHoops） 2017年1月10日

〔體育中心／綜合報導〕今日公牛迎戰雷霆，巴特勒（Jimmy Butler）因身體不適，在場上待了29分鐘，只繳出1分、7助攻，儘管魏德（Dwyane Wade）與M.威廉斯（Michael Carter-Williams）合力飆分，仍無法挽回首節就落後的頹勢，最終在自家主場敗給雷霆。

「我們必須意識到巴特勒不會每晚都攻下40分，」魏德表示，巴特勒僅管身體不適仍嘗試讓球隊贏球，雖然沒有太大的效果，但球員應先做好自己的本份，「我們沒有把細節做好。」

教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）則表示，欣賞巴特勒身體不適仍能替球隊出賽的精神，明日背靠背對戰巫師的比賽，巴特勒將告假，魏德雖會隨隊到華盛頓，但與巫師的比賽將不會上陣。