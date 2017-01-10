NBA》明背靠背戰巫師 巴特勒、魏德雙主力輪休
2017/01/10 19:11
Wade: "We have to understand every night Jimmy is not going to （get） 40; guys have to be prepared; we didn’t do our job as a unit."— Sam Smith （@SamSmithHoops） 2017年1月10日
〔體育中心／綜合報導〕今日公牛迎戰雷霆，巴特勒（Jimmy Butler）因身體不適，在場上待了29分鐘，只繳出1分、7助攻，儘管魏德（Dwyane Wade）與M.威廉斯（Michael Carter-Williams）合力飆分，仍無法挽回首節就落後的頹勢，最終在自家主場敗給雷霆。
「我們必須意識到巴特勒不會每晚都攻下40分，」魏德表示，巴特勒僅管身體不適仍嘗試讓球隊贏球，雖然沒有太大的效果，但球員應先做好自己的本份，「我們沒有把細節做好。」
教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）則表示，欣賞巴特勒身體不適仍能替球隊出賽的精神，明日背靠背對戰巫師的比賽，巴特勒將告假，魏德雖會隨隊到華盛頓，但與巫師的比賽將不會上陣。
相關新聞
- NBA》神經刀女兒早產5個月 戰神PO文祈禱
- NBA》賽前離奇失蹤 羅斯缺席原因曝光
- NBA》創造得分能力一流 哈登力壓魏少
- NBA》下一季海外賽敲定 勇士深圳、上海對陣灰狼
- NBA》10月NBA中國賽 灰狼與勇士將碰頭
- NBA》飆罵風波 格林喊冤：與KD關係好才這樣
推薦新聞
-
成棒》四壞球擠回致勝分 台體險勝航空城2017/01/10 18:38
-
正名「台灣」參加東京奧運 日網站發動實體連署2017/01/10 18:00
-
中職》獅隊新打教明天到 陳鏞基叫他「春天哥」2017/01/10 16:55
-
棒球》吉見找殷仔吃消夜 前中日左右王牌成麻吉2017/01/10 16:18
-
SBL》于煥亞蛻變成主力 生涯首度獲選單周最佳球員2017/01/10 15:52