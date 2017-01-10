MLB》上季令人失望的補強戰力 美媒點名陳偉殷
2017/01/10 17:41
陳偉殷。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕台灣左投陳偉殷去年初簽下總值8000萬美元（約25億台幣）的5年約，創馬林魚隊史投手最大合約，但轉隊陷入低潮，表現不如預期。美國媒體「sportsonearth」今天列出10名去年補強，表現令人失望的選手，殷仔也有上榜。
轉戰馬林魚首年，陳偉殷自開幕戰挨球吻開始，歷經季中肘傷、季末遭遇好友費南德茲船難辭世等低潮，整季先發22場為歷年單季最少，僅繳出5勝5敗、防禦率4.96，寫下旅美最慘淡的一季。
美國媒體「sportsonearth」指出，原本預期寬闊的馬林魚球場，可以幫助陳偉殷減低偏高的被全壘打率，但卻不減反增，而他的速球速度和滑球尾勁也都有下滑的跡象，報導認為，殷仔季中曾因手肘傷勢休養2個月，雖然小傷經由季後休養能再度重返正軌，但有時手肘出現小傷，新球季必須持續觀察，以免未來出現大問題。
除了陳偉殷之外，其餘9名大聯盟選手分別是小熊外野手海沃德（Jason Heyward）、紅雀投手李克（Mike Leake）、皇家外野手戈登（Alex Gordon）、太空人投手翟爾斯（Ken Giles）、老虎強投齊默曼、（Jordan Zimmermann）響尾蛇投手S.米勒（Shelby Miller）、「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），以及紅襪投手普萊斯（David Price）和終結者金布瑞（Craig Kimbrel）。
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