正名「台灣」參加東京奧運 日網站發動實體連署

〔體育中心／綜合報導〕有日本網站發起2020東京奧運正名活動，盼能以「台灣」取代「中華台北」出賽，目前在請願網站「Change.org」連署人數已破6萬人。而2020東京五輪「台灣正名」推進協議會近日發起「台灣」正名實體連署，要提交給東京都議會，盼望能協助2020年東京奧運和帕運時，台灣代表團名稱由「Chinese Taipei」改為「台灣」。

2020東京五輪「台灣正名」推進協議會表示，根據 IOC（國際奧會） 的規定，台灣代表團只能以「Chinese Taipei」（中國屬台北）參之名加奧運會。但此地名不僅不存在，而且台灣是中國領土的説法根本就是中國為併呑台灣的行為正當化之政治宣傳，而這個名稱就等同將政治伸入體育，同時誤導台灣就是中國的一部份，台灣人是中國國民的印象，嚴重侵犯了台灣人民的尊嚴與人權，也違反了奧運憲章中所禁止的「以政治為由的差別待遇」。

該團體希望能透過此次連署，可以得到國際奧林匹克委員會和主辦國日本的支持，讓世界重新認識台灣，讓我國能以「台灣」參加2020東京奧運。

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