正名「台灣」參加東京奧運 日網站發動實體連署
2017/01/10 18:00
〔體育中心／綜合報導〕有日本網站發起2020東京奧運正名活動，盼能以「台灣」取代「中華台北」出賽，目前在請願網站「Change.org」連署人數已破6萬人。而2020東京五輪「台灣正名」推進協議會近日發起「台灣」正名實體連署，要提交給東京都議會，盼望能協助2020年東京奧運和帕運時，台灣代表團名稱由「Chinese Taipei」改為「台灣」。
2020東京五輪「台灣正名」推進協議會表示，根據 IOC（國際奧會） 的規定，台灣代表團只能以「Chinese Taipei」（中國屬台北）參之名加奧運會。但此地名不僅不存在，而且台灣是中國領土的説法根本就是中國為併呑台灣的行為正當化之政治宣傳，而這個名稱就等同將政治伸入體育，同時誤導台灣就是中國的一部份，台灣人是中國國民的印象，嚴重侵犯了台灣人民的尊嚴與人權，也違反了奧運憲章中所禁止的「以政治為由的差別待遇」。
該團體希望能透過此次連署，可以得到國際奧林匹克委員會和主辦國日本的支持，讓世界重新認識台灣，讓我國能以「台灣」參加2020東京奧運。
相關新聞
- 顏色亂七八糟好土？東京知事想換掉奧運志工服
- 奧運》2020 東京奧運 棒球比賽地點可能是福島？
- 日友台人士 發起支持「台灣」名義參加2020東奧
- 棒球》2020重返奧運 世界棒壘：終於有實現夢想的機會
- 台灣不是中國！ 日網站連署台灣2020正名參加奧運
推薦新聞
-
足球》世界盃隊伍再增加 2026年變48隊2017/01/10 19:03
-
成棒》四壞球擠回致勝分 台體險勝航空城2017/01/10 18:38
-
NBA》賽前離奇失蹤 羅斯缺席原因曝光2017/01/10 16:35
-
棒球》新球季目標投滿200局 吉見看殷仔：球威變強許多2017/01/10 16:15
-
NBA》創造得分能力一流 哈登力壓魏少2017/01/10 15:49