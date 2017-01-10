足球》世界盃隊伍再增加 2026年變48隊

FIFA（國際足總）計劃擴增世界盃比賽隊伍，從32支球隊增至48支，稍早前已通過表決，將於2026年開始實施，圖為國際足球總會主席因凡提諾。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕FIFA（國際足總）計劃擴增世界盃比賽隊伍，從32支球隊增至48支，除了帶來更龐大的週邊利潤外，也能讓熱愛足球的邊緣小國更有機會登上世界足球殿堂，今（10）日稍早前表決已一致通過，將在2026年後開始實施。

綜合外媒報導，自2026年後，世界盃足球隊伍將從32支擴軍至48支，小組賽將分為16組，每組3支球隊進行單循環制比賽，晉級隊伍將參與淘汰賽，估計全數80場比賽將在32天內完成。據悉，48支隊伍將會增加比賽的可看性，因而帶來10億美元（約322億新台幣）的潛在利潤。

國際足球總會主席因凡提諾（Gianni Infantino）指出，該項提案是為了世界各地足球發展而推動，世界盃應更具有「包容性」，而不是建立於財政考量。

但並非全部的人都支持這項計畫，德國教練阿姆希（Joachim Low）指出，他能夠理解小國球隊參與比賽及晉級的渴望，但是長期下來恐會將低足球的平均水準與質量。

歐洲俱樂部協會也寫信給FIFA表示抗議，認為世界盃的比賽隊伍已經達到了不可接受數量。