成棒》四壞球擠回致勝分 台體險勝航空城
2017/01/10 18:38
台體五棒范國宸。（記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台北報導〕台灣體大今天在多次互換領先的混戰中勝出，靠著四壞球擠回致勝分，以7:6險勝安打多1倍的桃園航空城，晉級台灣成棒經典賽4強。
航空城全場只被擊出7支安打，卻投出10次四壞球，雖然靠著15支安打的猛烈攻勢，打完7局上半以6:5領先，但是7局下送出四次保送，兩度在滿壘時投出四壞球，送給台體追平分和超前分。
台體范國宸4打數2安打，包括1發陽春全壘打，王正棠和魏嘉甫各打下2分打點，航空城鄭展誠4安打1打點。
航空城隊六棒打者鄭展誠。（記者廖耀東攝）
兩隊在這場混戰中共起用11名投手，台體就用了7個，林慶隆投0.2局無失分拿下勝投，施子謙投1.2局獲得救援成功，被擊出1支安打無失分，投出2次三振。
台體後援投手施子謙。（記者廖耀東攝）
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