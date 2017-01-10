NBA》交易錢德勒？太陽高層持開放態度

錢德勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕先前傳出太陽隊將兜售當家中鋒錢德勒（Tyson Chandler）的消息，但據《Real GM》記者史密斯（Keith Smith）指出，太陽高層對這項交易案持開放態度，目前不會兜售他，但若有適合報價，會再進行討論。

先前傳出拓荒者為補強內線將尋求交易錢德勒，據史密斯指出，太陽高層對錢德勒的交易案抱持開放態度，不會兜售他也不會放棄他，只是若有適合的報價會再進行考慮。

這位34歲中鋒征戰NBA達16個球季，其中曾與台裔球星林書豪共同效力尼克隊，生涯平均可貢獻7.6分9.3籃板及1.2阻攻。