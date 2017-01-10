NBA》火箭8連勝 哈登：我的角色是當球場上最好的球員
2017/01/10 22:03
哈登。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕西部排名第3的火箭隊在哈登（James Harden）的帶領下，至今8連勝，本季個人成績頻刷新，至今不但10次大三元，該紀錄僅次「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），場均11.8次助攻更讓他穩居聯盟助攻王。
近期哈登在接受採訪時表示，他認為球隊可以變的更好，他說：「不同的比賽，我們有不同的防守方式，現在球季進行了一半，我們仍是很不錯的球隊，我會變得更好。」並提到，他已經熟悉不同的隊伍該做什麼樣不同的防守。
「現在我們打出好的表現，大家都很開心，」哈登說道，他擔任的角色很簡單，「每場比賽我的工作就是當球場上表現最好的球員。」
例行賽至今39場，哈登場均28.2分、8.2籃板、11.8助攻，也是年度MVP的熱門人選。
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