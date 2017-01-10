HBL》松山人氣獲雙冠肯定 高國豪轟23分回饋球迷

松山高中高國豪。（記者黃志源攝）



〔記者林宗偉／綜合報導〕入口網站Yahoo奇摩日前進行HBL人氣球隊票選活動，最終由松山高中取得殊榮，當家主控高國豪更是勇奪關鍵字熱搜的人氣王寶座，「綠色神盾」沒辜負球迷期待，今複賽首戰就以97：46痛宰后綜高中旗開得勝。

有著球迷支持，高國豪此役對后綜只打20分鐘，就砍下預賽以來的最高分23分，還外加12籃板3助攻4抄截，對於受到關注，他低調表示，「其實我沒有在意那個耶，不過還是要謝謝大家支持。」

黃萬隆則表示，人氣的建立不會是一蹴可幾，松山高中明年就要成立滿30年，可能有一些關係，但其實松山一直以來都沒接受什麼採訪，也推掉不少廣告，「因為我覺得高中球隊是很單純的，尤其我們是公立學校，不需要靠籃球創造什麼知名度，只希望把籃球的精神發揮出來，也就是努力、凝聚力。」

高國豪全場攻下23分。（記者黃志源攝）

