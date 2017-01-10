中職》新賽季用球還是華櫻990 聯盟將嚴格要求恢復係數

中職比賽用球「華櫻990」。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今召開會員大會、常務理事會和領隊會議，領隊會議中決議，今年中職用球廠牌仍為華櫻，且型號仍是華櫻990，聯盟今年將嚴格要求恢復係數以中間值0.56做基準。

去年底，聯盟要求兩家投標廠商先送檢，也將兩家廠商的用球交給各隊試用，各隊試用之後，選擇和去年球季相同的華櫻廠牌。中職秘書長朱康震說，今年開季以前，會再要求廠商送檢一次，恢復係數嚴格要求盡可能在中間值。