中職》新賽季用球還是華櫻990 聯盟將嚴格要求恢復係數
2017/01/10 19:31
中職比賽用球「華櫻990」。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職今召開會員大會、常務理事會和領隊會議，領隊會議中決議，今年中職用球廠牌仍為華櫻，且型號仍是華櫻990，聯盟今年將嚴格要求恢復係數以中間值0.56做基準。
去年底，聯盟要求兩家投標廠商先送檢，也將兩家廠商的用球交給各隊試用，各隊試用之後，選擇和去年球季相同的華櫻廠牌。中職秘書長朱康震說，今年開季以前，會再要求廠商送檢一次，恢復係數嚴格要求盡可能在中間值。
相關新聞
- 中職》獅隊新打教明天到 陳鏞基叫他「春天哥」
- 中職》萊恩有愛心 邀球迷關懷植物人
- 中職》今年固定先發 林子崴要找回榜眼身手
- 中職》黃甘霖對隊徽有新解 宣告獅隊要讓其他3隊好看
- 中職》手肘韌帶輕微撕裂傷 蘇智傑開季先擔任DH
- 中職》「蔗總」開綠燈 高國慶今年挑戰單季10盜
推薦新聞
-
NBA》遭籃網釋出 前狀元班奈特可望往海外發展2017/01/10 20:36
-
中職》台日對抗賽總教練出爐 由猿隊洪一中擔任2017/01/10 19:38
-
NBA》明背靠背戰巫師 巴特勒、魏德雙主力輪休2017/01/10 19:11
-
MLB》上季令人失望的補強戰力 美媒點名陳偉殷2017/01/10 17:41
-
HBL》12強複賽 高苑工商籃球隊求神助2017/01/10 17:18