中職》台日對抗賽總教練出爐 由猿隊洪一中擔任
2017/01/10 19:38
中職聯隊總教練洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職2月28日起將和經典賽日本國家代表隊進行兩場交流，今領隊會議中選出總教練，將由Lamigo桃猿隊總教練洪一中擔任，球員名單以確定不參與經典賽的球員優先，26日出發赴日。
聯盟本考量由去年年度總冠軍義大犀牛（現富邦悍將）總教練葉君璋出任中職聯軍總教練，但富邦領隊蔡承儒說，希望已經支援經典賽教練團的葉總專心備戰，考量聯隊組成應是桃猿隊球員最多，洪總對自家球員具一定熟悉度，加上去年也有經驗，因此今年仍預計由洪總出任。
領隊會議也討論出，中職聯隊預計各隊推派1位洋投一起赴日，增加比賽張力，隊長則預計由中信兄弟的彭政閔出任。
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