NBA》遭籃網釋出 前狀元班奈特可望往海外發展

班奈特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日籃網在釋出2013年狀元班奈特（Anthony Bennett）後，將與艾西（Quincy Acy）簽下10天短約。

據外媒指出，班奈特傳出釋出消息後，已收到許多海外發展聯盟邀請，其中包括以色列、義大利、法國等地的邀請，而他也正考慮加入NBA發展聯盟（D-League），再給自己一個機會重返NBA。

班奈特曾效力於騎士、灰狼、暴龍、籃網，本季在籃網出賽23場，平均成績為5分、3.4籃板、0.5助攻成績。