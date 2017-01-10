中職》今年開幕戰悍將對決兄弟 新莊、澄清湖擇一

中職秘書長朱康震。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年中華職棒賽事預計3月25日開打，去年總冠軍富邦悍將將迎戰中信兄弟，作東的富邦原本選定高雄澄清湖做為比賽場地，但新北市政府表達新莊球場上半季部分場次可以開放，因此開幕戰將由新莊、澄清湖擇一。

本因世大運之故，雙北新莊、天母兩球場都無法於今年中職球季使用，但新北市政府告知中職聯盟，3月25日後部分日期可開放新莊球場，對此中職秘書長朱康震表達感謝。

也因為新莊棒球場開幕戰時就開放，擔任開幕戰主場的富邦，有權利選擇新莊或本來規劃的澄清湖，開幕戰將兩地擇一開打。