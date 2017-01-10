棒球》典藏台日傳奇 王貞治、郭泰源簽名椅競標做公益

台日傳奇OB賽合照。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華民國棒球協會與罕見疾病基金會攜手，義賣王貞治、郭泰源等台灣及日本職棒讀賣巨人隊傳奇球星的親筆簽名座椅，協助籌募「罕見疾病醫療照護基金」，藉此幫助更多的罕見疾病家庭度過難關。而世界全壘打王、傳奇球星王貞治的簽名椅及簽名球套組，起標金額為新台幣10萬元。

台日傳奇球星慈善表演賽是由中華棒協及日本讀賣巨人職棒球團共同主辦，邀請台灣隊退役傳奇球星及日本讀賣巨人隊退役傳奇球星重現經典對決，並留下簽名座椅準備進行義賣，希望為社會公益盡心力。

王貞治先生簽名座椅。（棒協提供）

這次義賣共有61張傳奇球星的親筆簽名座椅，最珍貴的是王貞治先生的簽名椅及簽名球套組，起標金額為新台幣10萬元。台灣OB球星如：郭泰源、郭源治、郭李建夫、黃平洋、王光輝等；讀賣巨人OB球星則有：斎藤雅樹、槙原寛己、桑田真澄、原辰徳、仁志敏久、中畑清等，所有簽名座椅起標金額為5000至20000元不等。競標作業預計進行至2月10日止，得標者除了可以帶走獨一無二的傳奇球星簽名座椅，還可額外獲得賽事紀念DVD一份。

王貞治簽名大球。（棒協提供）