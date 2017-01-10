羽球》全國排名賽落幕 亞運培訓國手名單出爐
2017/01/10 21:44
宋碩芸獲得女單亞軍。（羽球協會提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕106年第一次全國羽球排名賽今天於台北體館落幕，隨後羽球協會召開選訓委員會，公布世大運與雅加達亞運國手名單，羽壇「一哥」、「一姊」周天成、戴資穎入列。
根據選拔標準，世界排名前25選手優先遴選，不足名額再由此次排名賽名次依序遞補，2017台北世大運暨2018雅加達亞運會培訓隊的教練團與選手名單如下：
總教練張政雄、教練廖偉喆、蘇義能、賴建誠、張豐進、李宜勳、廖焜標。
男單周天成、許仁豪、王子維、陳俊維；女單戴資穎、許雅晴、江美慧、宋碩芸。
男雙陳宏麟／王齊麟、李洋／李哲輝、廖敏竣／蘇敬恒；女雙許雅晴／吳玓蓉、張淨惠／楊景惇、溫晧昀／葉瀞雅；混雙王齊麟／李佳馨、曾敏豪／胡綾芳，另徵召上屆世大運混雙銀牌盧敬堯／姜凱心，共計24人。
2017年第二屆亞洲混合團體羽球錦標賽是今年首場國際賽，2月14至19日於越南胡志明市舉行，世界球后戴資穎將把名額讓給其他人，連兩屆缺席亞洲團體錦標賽。
台灣預計派男單周天成、許仁豪；女單許雅晴、江美慧；男雙陳宏麟／王齊麟、李洋／李哲輝；女雙許雅晴／吳玓蓉、張淨惠／楊景惇；混雙王齊麟／李佳馨、曾敏豪／胡綾芳參賽。
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