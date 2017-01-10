韓職》洋將薪水史上第二高 韓華鷹簽前勇士投手

歐剛多（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹隊宣布以1年總值180萬美元（約新台幣5800萬元）合約，簽下33歲前勇士隊投手歐剛多（Alexi Ogando），成為自前洋投羅傑斯（Esmil Rogers）的190萬美元後，韓職史上第二高薪的洋將。

來自多明尼加的歐剛多，生涯初期都在小聯盟打滾，直到2005年以規則五選秀加盟遊騎兵，棄打從投，改練投手後在2011年拿下生涯單季最多的13勝，隨後轉戰紅襪和勇士，去年他轉任後援投手，為勇士出賽36場投32局，戰績2勝1敗、防禦率3.94，7年大聯盟生涯共累積33勝18敗4救援、防禦率為3.47。

歐剛多身高193公分，速球最快有150公里，並擁有滑球、變速球、曲球等變化球種。韓華鷹日前以與洋砲羅沙瑞歐（Wilin Rosario）續約，球團還有一名洋將空缺，預計鎖定投手。