籃球》韓職啦啦隊放大絕 大跳「戀舞」宣傳交流賽（影音）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕日本職籃B League本週日舉行全明星賽週，週六則安排川崎雷霆隊與南韓安養KGC隊進行東亞俱樂部盃賽，安養KGC隊啦啦隊近日在主場大跳日本當下最夯的「戀舞」，受到日、韓網友關注。

日本代表隊以川崎隊為班底，其他另有國家隊成員，週六將面對南韓安養KGC隊，日本為洗刷過去在FIBA遭禁賽風波，積極安排國際賽交流機會，去年底國家隊也曾到台灣與SBL球隊切磋球技。

近期超夯日劇「月薪嬌妻」片尾曲名為《戀》，男、女主角在片尾曲共同演出舞蹈，以輕快、俏皮風格席捲網路世界，這支舞後來被稱為「戀舞」，甚至連花式滑冰選手羽生結弦也風靡。

南韓職籃安養隊啦啦隊。（取自推特）