沒有豪哥的籃網戰老鷹 今日賽事預告與轉播

林書豪。（歐新社）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事。籃網昨天釋出班奈特並與浪人艾西（Quincy Acy）簽下10天短約，希望在林書豪養傷的期間內，能替籃網中止6連敗。

HBL持續進行，松山當家控衛高國豪首戰砍下預賽最高23分，今日將對上東山高中，喜愛高中籃球的球迷千萬不要錯過!

NBA例行賽

08:30 老鷹 VS. 籃網（緯來體育）

11:30 熱火 VS. 勇士（愛爾達體育）

HBL男子組複賽

10:30 青年高中vs.強恕高中

12:10 南湖高中vs.后綜高中（FOX體育二.三台）

14:00 光復高中vs.能仁家商（FOX體育二.三台）

15:40 東山高中vs.松山高中（FOX體育二.三台）

17:20 東泰高中vs.高苑工商（FOX體育二.三台）

19:00 南山高中vs.泰山高中（FOX體育二.三台）

台灣成棒經典賽（4強賽）

14:00 開南大學 VS. 台東綺麗珊瑚（緯來體育）