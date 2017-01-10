網球》莎拉波娃正式復出 4月26日重返球場

世界前球后、29歲俄羅斯網球女將莎拉波娃今年4月26日正式重回球場。（美聯社）

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄羅斯網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）因被驗出禁藥遭到禁賽，將在今年4月26日正式重返球場，參加德國斯圖加特（Stuttgart）的紅土球場網賽。

參加波多黎各表演賽的莎拉波娃。（歐新社）

俄羅斯通訊社塔斯社報導，斯圖加特網球賽發布的新聞證實，保時捷網球大獎賽 （Porsche Tennis Grand Prix）的粉絲可以期待，這位得過5次大滿貫的29歲世界前球后莎拉波娃，將在4月26日在保時捷競技場大展身手。

莎拉波娃去年參加澳洲公開賽時接受藥檢呈陽性反應，自2016年1月26日起遭罰禁賽2年；國際運動仲裁院（Court of Arbitration for Sport）裁決，將莎拉波娃的禁賽期從24個月減至15個月，今年4月26日得以正式復出。

仍在禁賽期間的莎拉波娃其實曾公開重返球場。國際網球總會（International Tennis Federation）去年裁示，莎拉波娃在禁賽期間可打表演賽，迄今她已參與過兩場賽事。

斯圖加特球場是莎拉波娃最喜愛的球場之一，因為她自2012-2014年在此連續奪冠。莎拉波娃表示，「能在最喜愛的賽事之一重返首場巡迴賽，我好開心，迫不及待與我的粉絲會面、重拾我熱愛的事。」