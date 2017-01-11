為了家庭將暫別桌球 福原愛感性向江宏傑告白

福原愛和江宏傑元旦在台北宴客。（資料照，記者林正堃攝）



〔即時新聞／綜合報導〕日本桌球名將福原愛和台灣桌球好手江宏傑元旦在台北宴客，未來他們有什麼打算？福原愛透露，為了家庭將會暫別桌球！

江宏傑與福原愛接受《蘋果日報》專訪，福原愛被問到在里約奧運後選擇休息，放棄不少比賽，是怎麼下定決心暫別桌球？福原愛面對問題，笑說因為她第一次有了跟桌球一樣重要的一個人，對她來說，她沒辦法將重心放在兩個地方，如果這樣做兩樣都不會有好結果。

福原愛說：「桌球我打了20幾年，但和小傑剛結婚，很多事我們都還沒有做到位，所以我想先把家庭經營得好一點，然後再考慮桌球方面。」一旁的江宏傑相當感動，強調不管老婆做什麼決定都會支持她。

福原愛為了家庭將暫別桌球。（資料照，記者林正堃攝）