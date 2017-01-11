NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體

羅斯與小羅斯。（取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕尼克主控「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）昨日賽前未告假失蹤，球團一度上演尋人啟事，不但掀起輿論風波、更造成內部關係緊張，根據最新消息，羅斯稍早面對鏡頭，為自己的不告而別向球迷、球隊致歉，也解釋了消失的原因。

昨日美媒猜測，羅斯的缺陣與教練團及「禪師」傑克森（Phil Jackson）有關，但羅斯斬釘截鐵否認：「首先，缺陣是因家庭因素，與總教練、球團或是籃球都沒有關係。這次是我人生中第一次情緒如此緊繃激動，內心告訴我必須得立刻飛奔回芝加哥，到家人的身旁。」

羅斯出生於芝加哥、曾效力公牛隊8季，本季雖改披紐約尼克戰袍，但家人仍留在故鄉，相距約1270公里、有半日的時差。曾多次貼身採訪羅斯的當地記者K.C.Johnson透露，羅斯始終掛念4歲的兒子，這次的擅自離隊應與此有關。

尼克主帥何納塞克（Jeff Hornacek）也針對子弟兵的無故缺陣作出評論，「我們不希望職業球員有這樣的行為出現，但羅斯也表示是家中因素，我們可以諒解、給予尊重。」