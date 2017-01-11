NBA》騎士喜獲帥哥射手 柯瑞冷回：與我無關
2017/01/11 08:54
柯瑞冷回騎士近期的動作。（取自勇士官方推特）
〔體育中心／綜合報導〕日前老鷹隊與騎士促成交易，「帥哥射手」柯佛（Kyle Korver）加盟衛冕軍，本就以長程砲火見長的騎士戰力再提升，但勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）聞訊後，對敵營軍情漠不關心，冷淡回應記者：「與我們無關。」
記者在勇士與熱火的賽前練習提問，好奇勇士是否有注意到連續2年總冠軍對手在近日作為？柯瑞回答：「對他們來說是一次嘗試的補強，看看會不會有更好的效果。但是對我、對我們來說，沒有絲毫關係。」
自進入2017年起，柯瑞打出新氣象，新年至今，柯瑞場均可得31.8分、5.5助攻、4.5籃板，拿下自杜蘭特（Kevin Durant）加盟後的首次單週最佳球員。
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