NBA》熱火近10年最爛 球團啟動「全員兜售」
2017/01/11 10:06
懷特塞德。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕本季熱火遭受傷兵困擾，至今打出11勝28敗的難堪戰績，晉級季後賽之路岌岌可危，啟動交易、進入重建等風聲不斷傳出，根據最新消息，熱火球團竟有意拋售去年夏天簽下大約的陣中主將，「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）。
據報導指出，熱火球團已逐漸失去耐心，全隊上下包括主控卓吉奇（Goran Dragic）、懷特塞德等球員，全部都是可運用的籌碼，「只要開出可接受的價碼、熱火即可端出球員交易」。
值得一提的是，自「LCD」三王瓦解後，熱火迎來近10年最嚴重的傷病潮，目前熱火打完39場比場，15人名單全數皆因不同原因掛過免戰牌，是全聯盟陣容最不穩定的球隊。
另外，球隊老大哥波許（Chris Bosh）的血栓問題迄今仍沒有解答，若2月中旬不能健康回歸，本季將無法再為熱火效力、強制執行退役。
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