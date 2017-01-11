中職做這項決議 陳禹勳暗酸：一人野球？
2017/01/11 08:03
陳禹勳。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕中華職棒領隊會議昨天決議，中職聯隊與日本武士的對抗賽，總教練由洪一中擔任，隊長則是彭政閔。中職秘書長朱康震更指出，全隊將只有彭政閔搭商務艙赴日，這是給隊長的「高規格待遇」，引起球員與球迷的議論。
桃猿投手「鄉長」陳禹勳就在臉書表示，「高規格待遇⋯一人野球？難怪爭輸別人，可憐啊，龜笑鱉沒有尾。」
這段PO文引發球迷熱議，認為這是在暗酸中職決議恰恰坐商務艙一事，「原來商務艙只有給一人喔......偉哉中職，跟棒協有得比」、「中職的蠢度也不輸棒協啊XD」、「坐一人商務艙跟被整差不多」、「不公平待遇讓人不爽不意外啊，鄉長噴得好」
不過朱康震昨天也透露，恰恰是比照去年的陳金鋒，隊長才有坐商務艙的高規格待遇，這也讓部分網友認為，「今年不就比照去年金鋒 上次就沒出來開砲唷？」、「如果是恰恰改成鋒哥，還會有聲音嗎？」但也有人砲轟中職「窮酸」，「只有一個人搭真的很怪。」
中職聯隊2月28日、3月1日將在日本的福岡巨蛋，與日本WBC國家隊進行兩場交流賽。
陳禹勳在臉書暗酸中職。（取自陳禹勳臉書）
相關新聞
- 中職》仿「侍Japan」籌組公司？ 聯盟評估中
- 中職》今年開幕戰悍將對決兄弟 新莊、澄清湖擇一
- 中職》台日對抗賽總教練出爐 由猿隊洪一中擔任
- 中職》新賽季用球還是華櫻990 聯盟將嚴格要求恢復係數
- 中職》獅隊新打教明天到 陳鏞基叫他「春天哥」
推薦新聞
-
NBA》快艇積極培養長人 請賈奈特當球隊顧問2017/01/11 08:44
-
NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體2017/01/11 08:07
-
沒有豪哥的籃網戰老鷹 今日賽事預告與轉播2017/01/11 07:18
-
HBL》「雙山」開門喜 對手招架無力2017/01/11 06:00
-
魏少準大三元 巴特勒得1分2017/01/11 06:00