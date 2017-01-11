中職做這項決議 陳禹勳暗酸：一人野球？

陳禹勳。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒領隊會議昨天決議，中職聯隊與日本武士的對抗賽，總教練由洪一中擔任，隊長則是彭政閔。中職秘書長朱康震更指出，全隊將只有彭政閔搭商務艙赴日，這是給隊長的「高規格待遇」，引起球員與球迷的議論。

桃猿投手「鄉長」陳禹勳就在臉書表示，「高規格待遇⋯一人野球？難怪爭輸別人，可憐啊，龜笑鱉沒有尾。」

這段PO文引發球迷熱議，認為這是在暗酸中職決議恰恰坐商務艙一事，「原來商務艙只有給一人喔......偉哉中職，跟棒協有得比」、「中職的蠢度也不輸棒協啊XD」、「坐一人商務艙跟被整差不多」、「不公平待遇讓人不爽不意外啊，鄉長噴得好」

不過朱康震昨天也透露，恰恰是比照去年的陳金鋒，隊長才有坐商務艙的高規格待遇，這也讓部分網友認為，「今年不就比照去年金鋒 上次就沒出來開砲唷？」、「如果是恰恰改成鋒哥，還會有聲音嗎？」但也有人砲轟中職「窮酸」，「只有一個人搭真的很怪。」

中職聯隊2月28日、3月1日將在日本的福岡巨蛋，與日本WBC國家隊進行兩場交流賽。

陳禹勳在臉書暗酸中職。（取自陳禹勳臉書）