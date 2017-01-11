中職》兄弟1數據太爛 請來日職神之足任客座教練
2017/01/11 08:08
中信兄弟。（資料照，記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟上季速度發揮不理想，盜壘次數敬陪末座。根據日本媒體報導，去年剛引退的讀賣巨人快腿鈴木尚廣，將到台灣擔任中信兄弟春訓的客座教練。
據《日刊體育》報導，鈴木尚廣將從2月下旬擔任兄弟客座教練，指導外野守備、跑壘，為期大約1個月，這是鈴木從賽場引退後、首次擔任教練職務。
鈴木尚廣被譽為日職的「神之足」，1996年第四指名加入巨人軍，生涯有228次盜壘紀錄，僅47次失敗，盜壘成功率高達8成29，也是日職至少200次盜壘中最高成功率紀錄。
根據數據顯示，中信兄弟去年團隊盜壘只有45次，排名最後一名，落後給Lamigo的136次、富邦前身義大的100次、統一的69次，不難解釋為何兄弟要請「神之足」來指導盜壘技巧。
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