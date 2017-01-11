NBA》帥哥射手初登場 詹皇發豪語：射就對了！

柯佛。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊與騎士近日促成交易，「帥哥射手」柯佛（Kyle Korver）將於今日對上爵士的比賽中首披騎士戰袍出賽，球隊一哥「皇帝」詹姆斯（LeBron James）賽前受訪，對新加盟的老牌射手給予融入球隊的最佳建議。

詹姆斯受訪時說，「我給的建議就是：『如果想要快點融入這支球隊，每次球到你手的時候，千萬不要猶豫，射就對了！其它的我們壓根不在乎。」

騎士隊每場可出手33.1次三分球、命中12.9顆，團隊命中率高達38.9%，3項三分球的指標數據排在聯盟第2，三分砲火已是衛冕軍進攻的主要武器，數據顯示，柯佛在大空檔時，擁有近5成的恐怖命中率，對衛冕軍來說，無疑是「配備升級」。

本季至今，柯佛場均可繳出9.5分、2.8籃板、2.3助攻，每場可命中2記三分球，命中率為40.9%。