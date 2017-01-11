NBA》回歸在即 七六人狀元加入練習

西蒙斯（左）最近加入七六人球隊練習。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人新秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）季初因右腳蹠骨骨折休戰至今，但他復原良好，近日已加入七六人的練習。

西蒙斯目前還需要密切的注意復原狀況，沒有確切的回歸時間。但他先前才隨隊一同前往波士頓以及布魯克林，並在場邊觀看比賽，最近也第一次加入了七六人的球隊練習。

總教練布朗（Brett Brown）表示，西蒙斯已經可以開始練習，但目前只恢復八成左右，而練習內容包括傳球、運球以及與教練間的溝通。「雖然只有少量的練習，但這是他本季第一次上場練習，我們很開心能看到他回歸。」

隊友恩比德（Joel Embiid）也很高興西蒙斯可以加入練習，「我覺得他做得很好，他知道怎麼打球，我很高興能在球場上看到他。」