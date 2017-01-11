NBA》快艇積極培養長人 請賈奈特當球隊顧問
2017/01/11 08:44
〔體育中心／綜合報導〕聯盟今天宣布，快艇正式聘請已退休的球星賈奈特（Kevin Garnett）擔任球隊顧問，雙方在本周已經簽下合約。
賈奈特曾在季前訓練營期間拜訪快艇隊，退休後時常受邀與球員進行訓練，並與總教練瑞佛斯（Doc Rivers）、皮爾斯（Paul Pierce）等人敘舊。快艇助理教練伍德森（Mike Woodson）表示：「他現在正式成為顧問了，以後會更常出沒在這裡。當他參與練球的時候，隊上的禁區球員會得到不少幫助與建議，很高興看到他加入我們。」
賈奈特（中）成為快艇隊顧問。（取自推特）
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