NBA》表弟親口認證：帕丘利亞比我還棒

帕丘利亞（左）、卡森斯（右）（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年NBA明星賽第一輪票選在前幾天出爐，而國王中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的票數遠落後勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia），出乎外界意料，而卡森斯對此幽默回應。

第一輪投票結果出爐，帕丘利亞以近44萬的票數高居西部前場第二，比卡森斯多出至少20萬票。然而帕丘利亞的各項數據都不如卡森斯，帕丘利亞本季場均有5.5分、5.7籃板與2.1助攻，而卡森斯則是平均可攻下28.1分、9.9籃板以及3.9助攻。

即使不在前五名內，但卡森斯並不以為意，還幽默的回應了落後的情況，「帕丘利亞現在是比我還好的球員，我得在比賽中努力變得更好，我得接受這個事實，他讓我更有動力去往前。」卡森斯已經兩次入選全明星賽，今年能否再度入選，是外界關注焦點。