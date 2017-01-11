NBA》德羅森轟41分 粉碎綠衫軍連勝夢
2017/01/11 11:27
德羅森轟全場最高41分，率暴龍以114：106擊敗塞爾提克。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕暴龍今日在主場坐鎮，迎戰緊追在後的塞爾提克，暴龍靠著德羅森（DeMar DeRozan）一人轟下41分，順利在下半場逆轉情勢，終場暴龍以114：106擊退綠衫軍，也中止塞爾提克的四連勝。
在上半場結束後，塞爾提克原先還有9分的領先，但暴龍在下半場急起直追，在比賽剩兩分鐘時追平比分，之後一舉超前。暴龍本場拿下50個籃板，比綠衫軍多出17個，是致勝關鍵。
德羅森本場轟出41分，並拿下13籃板，是他本季第三次得分破40分。而中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也挹注18分、23籃板，功不可沒。羅利（Kyle Lowry）則有24分、9助攻，其中三分球6投5中。
反觀塞爾提克，沒有把握領先優勢，錯失勝利的機會，也無緣延續連勝，目前在東部排名第三，依舊落在暴龍之後。而球員得分以I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）的27分為最高，史馬特（Marcus Smart）則進帳16分、4抄截，哈佛德（Al Horford）也有14分、9籃板。
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