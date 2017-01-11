NBA》昔日兄弟變總仔 歐登求一個湖人教練職

〔體育中心／綜合報導〕前些日子身體狀況欠佳的前球星歐登（Lamar Odom），最近接受八卦媒體《TMZ》訪問時透露，已經聯絡到前隊友華頓（Luke Walton），希望能加入湖人教練團。

兩人從2004到2011年都一同效力湖人，而現在湖人教練團成員裡也有以助理教練身分共事多年的布萊恩蕭（Brian Shaw）。歐登的身體狀況還沒完全康復，未來需要隨隊搭機前往客場比賽時，仍有一定的風險。截至目前為止，湖人還沒有對此事有任何回應。

歐登想加入老隊友華頓率領的湖人教練團。（取自推特）