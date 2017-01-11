NBA》昔日兄弟變總仔 歐登求一個湖人教練職
2017/01/11 10:04
〔體育中心／綜合報導〕前些日子身體狀況欠佳的前球星歐登（Lamar Odom），最近接受八卦媒體《TMZ》訪問時透露，已經聯絡到前隊友華頓（Luke Walton），希望能加入湖人教練團。
兩人從2004到2011年都一同效力湖人，而現在湖人教練團成員裡也有以助理教練身分共事多年的布萊恩蕭（Brian Shaw）。歐登的身體狀況還沒完全康復，未來需要隨隊搭機前往客場比賽時，仍有一定的風險。截至目前為止，湖人還沒有對此事有任何回應。
歐登想加入老隊友華頓率領的湖人教練團。（取自推特）
相關新聞
- NBA》回歸在即 七六人狀元加入練習
- NBA》騎士喜獲帥哥射手 柯瑞冷回：與我無關
- NBA》快艇積極培養長人 請賈奈特當球隊顧問
- NBA》芝加哥記者爆料 羅斯搞失蹤非首次
- NBA》帥哥射手初登場 詹皇發豪語：射就對了！
推薦新聞
-
NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）2017/01/11 10:24
-
NBA》朗度人生還沒完 今向媒體大爆料2017/01/11 10:23
-
NBA》熱火近10年最爛 球團啟動「全員兜售」2017/01/11 10:06
-
NBA》回歸在即 七六人狀元加入練習2017/01/11 08:55
-
NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體2017/01/11 08:07