MLB》猜不透！ 百敗球隊想簽包提斯塔

包爺至今尚未簽約。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）至今尚未簽約，如今卻傳出上季苦吞103敗的雙城有興趣，已與包爺的經紀人洽談。

根據大聯盟官網報導，雙城與數名野手的經紀人見面，包括包提斯塔，目前尚不知雙方有多少興趣，但也顯示雙城願意投資像包爺這樣願簽1年約的強打。

雙城目前正在兜售多齊爾（Brian Dozier），但過程並不順利，或許雙城會考慮留下這位42轟二壘手，再添加一支大砲增加競爭力，而非完全重建。

有別於擁擠的內野，雙城外野羅沙里歐（Eddie Rosario）、巴克斯頓（Byron Buxton）與凱普勒（Max Kepler）都是年輕人，雖然有潛力但缺乏穩定度，雙城期望能簽資深外野手來帶領小將，就像2015年的杭特（Torii Hunter）。