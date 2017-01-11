NBA》朗度人生還沒完 今向媒體大爆料
2017/01/11 10:23
朗度與球團關係緊張。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕公牛主將巴特勒（Jimmy Butler）昨天受傷，加上老將魏德（Dwyane Wade）高掛免戰牌，今天總教練霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）推出卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）、葛蘭特（Jerian Grant）擔任後場先發，仍讓麻煩人物朗度（Rajon Rondo）放在替補。
朗度與教練團的關係緊張，日前因不滿被降為替補向公牛高層尋求交易，今天他向芝加哥媒體大表不滿，不解球團為何執意將他放在板凳。
對於公牛將他放板凳，朗度不解的說到，「這裡跟我當初簽約時所想的有相當大的不同，他們在克利夫蘭的時後告訴我，我上一場對溜馬時半場的正負值是-20，我想這是他們冰我的原因。」
朗度說的是去年12月30日，他在上半場的正負值為-20，該場比賽也是朗度最近一次的出賽，公牛最後以101：111敗給溜馬。
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