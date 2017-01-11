NBA》假握手真戲弄 魔獸大開林書豪玩笑（影片）

2017/01/11 10:24

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天作客布魯克林，而來訪的林書豪前隊友「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）則在開場前與林書豪開了一個小玩笑。

在暖身時，豪爾德走向林書豪準備與他握手，但卻在最後一刻將手拿開，留下林書豪一人尷尬的坐下，而豪爾德在惡作劇完後，也露出頑皮的笑容。

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