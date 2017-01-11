拳擊》拳王泰森、梅威瑟收徒弟 竟是幫歌手爭風吃醋

饒舌歌手約戰拳擊擂台。（取自梅威瑟Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕近日美國娛樂圈掀起「拳擊熱潮」，原因出自於兩名饒舌歌手Chris Brown與Souljia Boy的口水戰糾紛，但兩人的唇槍舌戰演變成動真格的三回合拳擊賽，更誇張的是，泰森（Mike Tyson）、梅威瑟（Floyd Mayweather）竟各自請纓擔任教練、籌辦拳賽，當然包括高額賭金，意外引起歌壇、拳壇的高度關注。

據報導指出，兩名歌手的爭吵開端起於社群媒體Instagram，日前Souljia Boy在Chris Brown緋聞女友Karrueche Tran的照片底下留下「愛心」，後者醋勁大發，兩人在網路上互相嗆聲，揚言要來場真槍實彈的決鬥。

隨著推特的論戰越演越烈，好事的饒舌歌手「五角」50 Cent與兩名拳王決定舉辦三回合制的拳賽，梅威瑟相中Souljia Boy，在短期密集訓練、並在他身上下注25萬美金（約798萬新台幣）；泰森則調教Chris Brown，並在個人粉絲專頁上聲援、嗆賭，讓這場饒舌圈的戰爭演變成兩位傳奇拳王的「執教對決」。

值得一提的是，過去曾因毆打前女友蕾哈娜遭起訴的Chris Brown屢遭網友戲謔嘲諷，「我看好Chirs樂勝，畢竟他早有過打女人的前科啊」、「ESPN或是婦女聯盟都可以直播哦！」

事件女主角Karrueche Tran：

事件女主角Karrueche Tran。（取自Karrueche Tran Instagram）

事件女主角Karrueche Tran。（取自Karrueche Tran Instagram）

拳王泰森下戰帖

梅威瑟訓練醬爆小子。（取自梅威瑟Instagram）