中職》彈力球紀錄有多扯？ 美國146年來沒見過

中職新球季將繼續使用華櫻990做為比賽用球。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕針對「彈力球」爭議，中華職棒昨召開領隊會議，決議用球與去年一樣都是華櫻990，雖然強調會嚴格要求廠商盡可能以恢復係數的中間值做基準，依然被外界質疑解決問題的決心，也擔憂新球季照樣煙火滿天飛，形成「彈力球二年」。

事實上，中職去年締造的彈力球紀錄，就連美國職棒146年來都不曾見過。根據數據顯示，中職去年聯盟平均防禦率是5.95，美國自從1871年記錄數據以來，最差防禦率是1894年的5.33，遠遠不及中職的彈力球紀錄。

美國該年防禦率破5的主因是將投手丘距離從50呎調整至現今標準的60呎6吋，投手因為適應較遠距離，防禦率才從1892年的3.28飆升至1894年的5.33，此後20、21世紀的最差聯盟防禦率是1930年的4.81。

假如跟日本職棒相比，中職彈力球紀錄更顯得誇張，日本職棒史上最差防禦率球隊是2003年的歐力士，團隊防禦率剛好就是中職全聯盟平均的5.95。中央聯盟最差團隊防禦率則是1950年廣島的5.20。

中職的彈力球締造美日史無前例的投手紀錄，導致聯盟平均打擊率高達0.308。美國職棒歷史上平均打擊率最高的是1894年的0.309，這也是1871年以來唯一打擊率破3成的球季。

此外，彈力球也造成全壘打滿天飛，中職去年平均每場比賽會出現1.25轟，就連美國老大哥也比不上，他們最高紀錄是2000年的場均1.17轟，在在顯示中職彈力球的問題多麼巨大，若不積極改善，數據很難獲得國際認可。

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