NBA》羅斯不假外出 前尼克球員怒轟：無法接受

葛雷格（左）與羅斯（右）。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在昨天的比賽無故失蹤，引發軒然大波，雖然羅斯事後表明是因為家庭因素而臨時缺賽，但仍遭到些許批評。

以前曾效力過尼克的籃球解說員葛雷格（Greg Anthony）就大力抨擊羅斯的行為令人無法接受。「我無法想像有其他球員能做出比羅斯更傷害球隊的行為，他的擅離職守我無法接受。但我會這麼生氣是因為我了解羅斯，我是他的球迷，我知道他對於回來球場上花了多少努力，所以我才會這麼失望。」

羅斯也受到球團的罰款處罰，但並沒有被禁賽，而對於為何沒與球團連絡就不假外出，羅斯表示，因為需要一點自己的空間。

葛雷格對於羅斯的回應感到不滿，他認為不管發生多嚴重的事情，第一時間都應該先知會球團。「這樣不告而別是一種不成熟的方法，羅斯的作法太讓我震驚了。」