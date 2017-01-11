英超》史奈德林本季上場機會少 冬轉加盟埃佛頓

〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅埃佛頓最近傷兵滿營，需要在這個月的冬季轉會期補強陣容，據英媒《BBC》消息，曼聯已經同意以2200萬英鎊的價格，將27歲的法國中場史奈德林（Morgan Schneiderlin）出售給埃弗頓。史奈德林加盟埃佛頓也重回總教練柯曼（Ronald Koeman）麾下，兩人曾經在南安普頓共事2個球季。

史奈德林在2015年夏天以2500萬英鎊的轉會費加盟曼聯，至今為曼聯出賽47場，但在新任綜總教練穆里尼歐（Jose Mourinho）上任後，他只為球隊出賽8場，其中在英超更只有3場。

埃佛頓在得到史奈德林之後，也同意將22歲的西班牙前鋒德烏洛費烏（Gerard Deulofeu）出租給義甲豪門AC米蘭。

史奈德林（左）。（資料照，路透社）

史奈德林（左）與柯曼（右）重逢。（取自推特）