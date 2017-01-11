NBA》陪伴媽媽 羅斯自爆神秘消失原因
2017/01/11 10:52
Watch Derrick Rose's unedited media availability today at MSG Training Center. pic.twitter.com/ISoHQv8mu6— NEW YORK KNICKS （@nyknicks） 2017年1月10日
〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今天現身對媒體說明昨天無故缺席比賽的原因，羅斯在受訪時一度哽咽，表示自己突然回到芝加哥是為了陪伴母親。
羅斯否認外界傳聞無故缺賽是與教練團槓上，「太瘋狂了、太瘋狂了，我從來沒有與教練起過衝突。」他說。
昨天羅斯缺賽後，球團、隊友一時之間無法與他取得聯繫，羅斯表示，「我當時不想接任何一通電話，需要一點私人空間陪伴我媽媽，相關細節我不能再透露更多，這是很私人的問題。」
羅斯表示自己已向球團與隊友致歉，保證下次絕不再犯，而尼克也已對羅斯無故缺席罰款，但整起事件仍讓外界霧裡看花。
羅斯向外界說明缺賽原因。（取自尼克官方推特）
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