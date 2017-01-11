NBA》湖人下半場失準 慘輸拓荒者21分
2017/01/11 14:14
拓荒者以108：87擊敗湖人。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕湖人今天上半場表現穩定，不料第三節卻突然熄火僅得12分，再加上命中率38.6%不如拓荒者的50.6%，終場湖人以87：108慘敗給拓荒者，也中斷二連勝。
上半場湖人三分球9投6中，手感極佳，中場時還小小領先2分。但沒想到後續卻失準，三分命中率37.5%，而湖人籃板數38個也低於拓荒者的50個，導致球隊吞敗。
球員得分方面，湖人丹恩（Luol Deng）有14分、6籃板，藍道（Julius Randle）則有6分、10籃板，羅素（D'Angelo Russell）也挹注9分、6助攻。
而拓荒者以麥考倫（C.J. McCollum）的25分為全場最高，里拉德（Damian Lillard）貢獻20分、8籃板，阿米努（Al-Farouq Aminu）則有8分、15籃板。此役拓荒者拿下第17勝，勉強擠進西部第八。
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