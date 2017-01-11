NBA》少了帥哥射手 老鷹照樣啄破籃網奪七連勝

籃網不敵老鷹。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊今天在主場迎戰老鷹隊，這是後衛林書豪連續缺陣的第七戰，對方少了型男射手柯佛，外線命中率不佳，但籃網隊自亂陣腳，失誤過多，終場以97：117慘敗，送給對方七連勝。

柯佛今天正式披上騎士球衣亮相，老鷹隊此役外線命中率僅30%，全隊只投進7個三分球，後衛施洛德貢獻全隊最高19分，豪爾德14分、16籃板，米爾塞普另挹注14分與8籃板。

籃網隊全場發生17次失誤，被對手搧12個火鍋，進攻端靠著羅培茲獨挑大樑，他攻下全隊最高20分，後衛波丹諾維奇則有16分進帳。

目前戰績8勝29負的籃網近期又掉進輸球漩渦，今天吞下七連敗，戰績持續探底，居全聯盟最差，是唯一勝場尚未突破雙位數的球隊。