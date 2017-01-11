NBA》哈登連2場40分大三元滅蜂 歷史僅4人達標
2017/01/11 12:12
哈登連2場繳出40分大三元。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）本季表現神勇，與昔日兄弟魏斯布魯克（Russell Westbrook）互別苗頭，今日哈登再攻下40分、15籃板、10助攻締造本季第11次的大號大三元，也率領火箭121：114擊敗來犯的黃蜂。
根據數據統計，NBA史上僅有4人完成連續2場比賽轟下40分以上的大三元成績，其餘3名球員為，「手槍」馬拉維奇（Pete Maravich）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）及魏少。
火箭團隊進攻火力依舊兇猛，全隊6人得分上雙，團隊三分球39投17中，命中率高達43.6%，但黃蜂有過之而無不及，團隊三分球命中19記，在下半場轟下67分急起直追，讓火箭險些將優勢拱手讓人。
黃蜂板凳群表現亮眼，合計攻下58分，替補中鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）拿下22分，包括9投4中的三分球；另外，球隊一哥沃克（Kemba Walker）也攻下全隊最高的25分，並送出10次助攻。
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